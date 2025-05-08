Корнаухов: Марко Николич — тренер номер один в РПЛ по итогам апреля

Российский экс-футболист Олег Корнаухов объяснил свой выбор в голосовании за лучшего тренера Российской Премьер-Лиги по итогам апреля 2025 года. Он проголосовал за тренера ПФК ЦСКА Марко Николича.

«Марко опережает всех остальных номинантов в апрельской части и из-за количества очков, набранных ЦСКА, и из-за игры. Не всегда ярко получается, но именно за счёт тренерской работы на сборах и между играми команда очень уверенно себя чувствует – это большая заслуга штаба во главе с Николичем. ЦСКА занимает уже третье место, и, думаю, приятные сюрпризы ещё будут в мае. По тому, как Марко поставил игру, а команда уверенно играет в РПЛ, на мой взгляд, именно Николич – тренер номер один в апреле», — приводит слова Корнаухова официальный сайт РПЛ.