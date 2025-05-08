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Брызгалов рассказал, что помешало «Факелу» обыграть «Спартак» после удаления Литвинова

Брызгалов рассказал, что помешало «Факелу» обыграть «Спартак» после удаления Литвинова
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Защитник «Факела» Сергей Брызгалов прокомментировал ничью в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Игра проходила в Воронеже и завершилась со счётом 0:0. Он объяснил, что помешало воронежцам обыграть красно-белых в большинстве.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: нет / Литвинов – 25'

«Я бы не сказал, что в концовке первого тайма мы играли хуже «Спартака». У нас даже были какие-то подходы к воротам соперника. К сожалению, во втором тайме «Спартак» перестроился на пять защитников, а мы немного не разобрались, нервничали. Хотели быстрее доставить мяч в атаку, забить. Были нервы, неоправданные потери мяча, которые вынуждали бежать назад. Не хватило рассудительности, чтобы более хладнокровно сыграть в атаке», — сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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