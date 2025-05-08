Дмитрий Гафин рассказал, доверяют ли в «Динамо» спортивному директору Желько Бувачу

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос, доверяют ли в клубе спортивному директору Желько Бувачу. Боснийский специалист работает в «Динамо» с 2020 года. Наибольшую известность Бувачу принесла работа в тренерском штабе Юргена Клоппа в «Ливерпуле» и дортмундской «Боруссии».

— Есть ли доверие к спортивному директору клуба Желько Бувачу?

— Есть, — приводят слова Гафина «Известия».

После 27 игр Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 встреч. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками после 27 матчей. «Динамо» (50) — пятое.