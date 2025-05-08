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Вагнер Лав: победа в Кубке УЕФА — самое большое достижение в истории ЦСКА

Вагнер Лав: победа в Кубке УЕФА — самое большое достижение в истории ЦСКА
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Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав назвал победу армейцев в Кубке УЕФА самым большим достижением в истории клуба. Напомним, ЦСКА выиграл второй по значимости европейский кубковый турнир в сезоне-2004/2005, победив в финале лиссабонский «Спортинг» со счётом 3:1. В решающей игре Кубка УЕФА Лав забил третий гол армейцев.

«Победа в Кубке УЕФА – это самое большое достижение в истории клуба. Не зря, что спустя 20 лет все продолжают помнить ту победу. Я так обрадовался приглашению на гала-матч, что вы даже представить себе не можете. Даже если бы меня не пригласили, я бы всё равно приехал. Можете уже записывать меня в участники, я приеду и с радостью отпраздную 20 лет нашей победы. Также я очень хочу побывать на новом стадионе, на нём я ещё не был. И, конечно, посмотреть Москву, я по ней соскучился. Я обязательно приеду, можете на меня рассчитывать. Я скучаю по всем. Наша команда была невероятная. Мне не хватает тех моментов, которые мы вместе прожили. Я хочу увидеться со всеми, буду по-настоящему счастлив», — сказал Вагнер Лав в опубликованном в социальной сети VK видео пресс-службы ЦСКА CSKA on tour.

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