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Тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался перед матчем РПЛ с «Химками»

Тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался перед матчем РПЛ с «Химками»
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович поделился ожиданиями перед матчем 28-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками». Игра состоится 10 мая и пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало встречи — в 14:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 14:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, что они не будут бежать здесь атаковать сразу. Будут ждать, может быть, свой шанс в контратаке. Мы должны контролировать игру, не можем позволить сопернику контратаковать. У них достаточно качественных хороших игроков, быстрых, которые могут сделать проблемы. Нам надо будет приготовиться очень хорошо и 90 минут контролировать мяч. Создавать моменты, как и в последних нескольких играх, но сейчас разница должна быть в том, что должны забить больше», — сказал Слишкович в интервью клубной пресс-службе.

«Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, «Химки» — 12-е.

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