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Шунин: у меня были предложения от «Зенита» и «Локомотива»

Шунин: у меня были предложения от «Зенита» и «Локомотива»
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Бывший голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал, что в своё время мог перейти в «Локомотив» или «Зенит». По словам вратаря, ему предлагали намного больше денег в других клубах, но он хотел остаться в московском «Динамо».

— Были ли вы когда‑то близки к тому, чтобы уйти из «Динамо»?
— Конечно. Было много возможностей уйти. Было предложение от «Локомотива». Причем условия были раз в 10 лучше. Но для меня зарплата никогда не стояла на первом месте. Зачем мне так много? И подписал новый контракт с «Динамо». Было предложение от «Зенита». Много было разговоров. Мог уйти, но я ни о чём не жалею, — сказал Шунин в эфире телеканала «Матч ТВ».

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