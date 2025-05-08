Экс-игрок «Спартака» Брызгалов высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ

Защитник воронежского «Факела» Сергей Брызгалов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге. Он считает, что интрига в борьбе за золото будет длиться до последнего тура.

«Второй сезон подряд видим борьбу. Думаю, она будет не только до последнего тура, но и до последних секунд. Не знаю, будет новый чемпион или нет, но борьба в РПЛ возрастает с каждым сезоном. Взять тот же «Краснодар»: обыгрывал «Рубин» 2:0, а потом соперник их зажал и отыграл один мяч. Это говорит о том, что играют от ножа. Цена ошибки очень велика», — сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.