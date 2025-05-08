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Юрий Сёмин обозначил главную проблему РПЛ

Юрий Сёмин обозначил главную проблему РПЛ
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Известный российский специалист Юрий Сёмин полагает, что частые увольнения тренеров в РПЛ связаны с непрофессионализмом руководителей клубов, которые боятся брать ответственность за результат. По мнению Сёмина, это является главной проблемой Российской Премьер-Лиги. Последним тренером клубов РПЛ, который лишился работы, является Марцел Личка. Чешский специалист был уволен из московского «Динамо» 1 мая.

«Самая большая проблема у нас — это руководители: спортивные директора, президенты клубов, которые принимают такие решения. Иной раз они объективные, иногда — нет. Но если спортивный директор участвует в принятии судьбоносных решений, он должен иметь соответствующую лицензию, в том числе и спортивную, чтобы руководить таким большим хозяйством. Вот отсюда и возникает несоответствие. Проще уволить тренера, чем самому нести ответственность, — вот такая у нас ситуация», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

После 27 игр Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 встреч. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками после 27 матчей. «Динамо» — пятое.

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