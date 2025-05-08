Канчельскис: если Сафонов выиграет требл в первом сезоне за «ПСЖ», будет великолепно

Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис поделился мыслями о финале Лиги чемпионов, в котором встретятся «ПСЖ» и «Интер». Игра пройдёт 31 мая.

«Это финал, одна игра, две интересные команды, поэтому здесь сложно ответить, кто фаворит. «ПСЖ» впервые за долгое время вышел в финал. «Интер» уже играл в финале. Будет интересно посмотреть. Шансы 50 на 50. Это футбол. Будем рады, если Матвей Сафонов выиграет требл в свой первый сезон. Это будет великолепно. На воротах всё-таки будет стоять Доннарумма, если не какие-то обстоятельства. Но у Сафонова будущее есть. Я думаю, что он может стать вратарём номер один. Почему бы нет?» — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Агаповой.