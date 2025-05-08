Игрок «Факела» Брызгалов: главная цель и мотивация — остаться в РПЛ

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов высказался о мотивации воронежской команды на остаток сезона Российской Премьер-Лиги.

— Нужно ли искать какую-то дополнительную мотивацию, находясь на последнем месте?

— Это РПЛ! Твоя главная цель — остаться тут. Куда больше может быть мотивация, когда ты играешь против того же «Спартака», «Локомотива». У тебя есть шанс забрать в следующем матче три очка, подняться в таблице и порадовать болельщиков. Когда ты выигрываешь, готовишься с хорошим настроением к следующему матчу. Это и есть мотивация! — сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 27 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги, набрав 16 очков.