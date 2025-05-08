Суперкомпьютер Opta определил фаворита финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером»

Суперкомпьютер Opta назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов УЕФА после завершения полуфинальных матчей турнира. Наибольшие шансы выиграть престижнейшее европейское соревнование суперкомпьютер даёт «Пари Сен-Жермен» — 53,6%. «Интер» получил 46,4%.

Напомним, в полуфинале парижане оказались сильнее лондонского «Арсенала», обыграв «канониров» со счётом 3:1 по сумме двух встреч. «Интер» одержал победу над каталонской «Барселоной» — 4:3 и 3:3. Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится 31 мая. Игру примет мюнхенский стадион «Альянц Арена».

Действующий победитель турнира — мадридский «Реал». «ПСЖ» ни разу в истории не выигрывал Лигу чемпионов, у «Интера» три победы.