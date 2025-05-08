Сергей Брызгалов рассказал, как изменился «Факел» с приходом Шалимова

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов рассказал, как изменилась воронежская команда с приходом на тренерский мостик Игоря Шалимова.

«Максимально быстро поняли требования Шалимова. Времени на раскачку не было. Наверное, где-то это авантюрно — всё вкладываем в атаку, потому что нам нужны голы. Мы не забивали 8-9 игр, поэтому большая ставка делалась на голы. Где-то в ущерб обороне, но этот риск был вынужденным», — сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 27 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги, набрав 16 очков.