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Манчестер Юнайтед — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
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О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
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22:00 Мск
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Манчестер Юнайтед — Атлетик: прямая онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги Европы начнётся в 22:00 мск 8 мая 2025

«Манчестер Юнайтед» — «Атлетик»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 8 мая 2025 года, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Атлетик» из Бильбао. Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Права на трансляцию матча Лиги Европы УЕФА «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч этих команд состоялся неделю назад, 1 мая, в Испании. «Манчестер Юнайтед» добыл разгромную победу со счётом 3:0.

Действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта». В финале минувшего розыгрыша Лиги Европы итальянская команда разгромила леверкузенский «Байер» со счётом 3:0. В составе «Аталанты» хет-трик оформил нападающий Адемола Лукман.

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