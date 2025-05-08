«Манчестер Юнайтед» — «Атлетик»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 8 мая 2025 года, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Атлетик» из Бильбао. Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Первый матч этих команд состоялся неделю назад, 1 мая, в Испании. «Манчестер Юнайтед» добыл разгромную победу со счётом 3:0.

Действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта». В финале минувшего розыгрыша Лиги Европы итальянская команда разгромила леверкузенский «Байер» со счётом 3:0. В составе «Аталанты» хет-трик оформил нападающий Адемола Лукман.