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Игорь Шалимов: контракт с «Факелом» предусматривает возможность продления

Игорь Шалимов: контракт с «Факелом» предусматривает возможность продления
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Главный тренер воронежского «Факела» Игорь Шалимов заявил, что его контракт с клубом предусматривает возможность продления. «Факел» Шалимов возглавил 2 апреля этого года.

— Что будет дальше, после сезона?
— Контракт предусматривает возможность продления. Мне здесь нравится — есть хороший стадион, условия для работы, плюс, это очевидно, город футбольный. Когда ты выходишь из отеля в автобус на матч, а тебя приветствуют сотни людей — это выглядит очень внушительно, плюс по ходу движения на арену люди приветствуют. Но сезон ещё не окончен, и разговор о том, что дальше, ещё предстоит. Сейчас все мысли про то, как сохранить прописку, — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 27 игр Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 встреч. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками после 27 матчей. «Факел» — 16-й. В последних трёх турах РПЛ воронежская команда сыграет с «Локомотивом», «Пари НН» и самарскими «Крыльями Советов».

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