Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав назвал самого жёсткого тренера в своей карьере

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав признался, что Валерий Газзаев был самым жёстким тренером в его карьере. Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003 и с 2004 по 2008 год.

«В моей жизни не было более жёсткого тренера, чем Валерий Газзаев. Но это было хорошо и шло нам на пользу, поэтому с нами надо было общаться именно так. Благодаря его тренерской работе у нас получилось заработать все эти трофеи. Но я помню, как мы в 2006 году выиграли чемпионат России, и после финальной игры Газзаев сказал: «А теперь мы будем пить вместе». Шампанское уже стояло готовое, мы взяли бутылки, чтобы выпить за победу. У нас тогда получилось классное фото: я, Газзаев и Дуду пили одновременно шампанское из бутылок», — сказал Вагнер Лав в опубликованном в социальной сети VK видео пресс-службы ЦСКА CSKA on tour.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе московского клуба бразилец трижды побеждал в чемпионате России, шесть раз становился обладателем Кубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА. Отметим, что Вагнер также выступал за «Палмейрас», китайский «Шаньдун Лунэн», «Монако» и турецкий «Бешикташ».