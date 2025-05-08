Участие Сафонова в финале Лиги чемпионов может повлиять на его вызов в сборную в июне

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что выход «Пари Сен-Жермен» в финал Лиги чемпионов может изменить планы тренерского штаба национальной команды по приглашению вратаря Матвея Сафонова на матчи в июне. В начале лета подопечные Валерия Карпина проведут товарищеские встречи с Нигерией и Беларусью.

«Безусловно, финал Лиги чемпионов может изменить наши планы при составлении расширенного списка сборной на июнь. У Матвея хоть и яркий, но очень непростой сезон. После разговора с тренером вратарей «ПСЖ» и самим Матвеем примем решение, нужен ли отдых нашему вратарю по окончании сезона», — приводит слова Кафанова ТАСС.

Финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «ПСЖ» и «Интер», состоится 31 мая. Игру примет мюнхенский стадион «Альянц Арена». Сафонов выступает за парижан с лета прошлого года. Прежде российский вратарь играл за «Краснодар».