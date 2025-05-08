Григорян заявил, что ЦСКА превратился в стильную команду благодаря Николичу

Известный российский тренер Александр Григорян объяснил свой выбор в голосовании за лучшего тренера Российской Премьер-Лиги по итогам апреля 2025 года. Он отдал свой голос за тренера ПФК ЦСКА Марко Николича.

«Сложнейшая система с так называемым ромбом, ни одного поражения в чемпионате весной, великолепные волевые качества, превращение ЦСКА в стильную команду — все эти факторы за Николича. Плюс ЦСКА набрал в этот период максимальное количество очков», — приводит слова Александра Григоряна официальный сайт РПЛ.

Напомним, ранее Николич официально был признан лучшим тренером РПЛ в апреле путём голосований болельщиков, экспертов РПЛ и телеэкспертов.