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Григорян заявил, что ЦСКА превратился в стильную команду благодаря Николичу

Григорян заявил, что ЦСКА превратился в стильную команду благодаря Николичу
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Известный российский тренер Александр Григорян объяснил свой выбор в голосовании за лучшего тренера Российской Премьер-Лиги по итогам апреля 2025 года. Он отдал свой голос за тренера ПФК ЦСКА Марко Николича.

«Сложнейшая система с так называемым ромбом, ни одного поражения в чемпионате весной, великолепные волевые качества, превращение ЦСКА в стильную команду — все эти факторы за Николича. Плюс ЦСКА набрал в этот период максимальное количество очков», — приводит слова Александра Григоряна официальный сайт РПЛ.

Напомним, ранее Николич официально был признан лучшим тренером РПЛ в апреле путём голосований болельщиков, экспертов РПЛ и телеэкспертов.

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