Андрей Мостовой: «Динамо» Махачкала — серьёзный и боевой соперник
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями перед матчем 28-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Игра состоится в субботу, 10 мая, и пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Начало — в 17:00 мск.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Конечно, это очень серьёзный соперник, потому что это домашняя команда. Всем клубам там очень непросто, в том числе лидерам. Махачкалинцы — очень боевая команда, 100% там будет очень-очень тяжело, мы все это понимаем и готовимся с полной ответственностью. Уверены на 100%, что это будет непростая игра. Там никому не просто, мы понимаем силу соперника», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».
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