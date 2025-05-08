Андрей Мостовой: «Динамо» Махачкала — серьёзный и боевой соперник

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями перед матчем 28-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Игра состоится в субботу, 10 мая, и пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Начало — в 17:00 мск.

«Конечно, это очень серьёзный соперник, потому что это домашняя команда. Всем клубам там очень непросто, в том числе лидерам. Махачкалинцы — очень боевая команда, 100% там будет очень-очень тяжело, мы все это понимаем и готовимся с полной ответственностью. Уверены на 100%, что это будет непростая игра. Там никому не просто, мы понимаем силу соперника», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».