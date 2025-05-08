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Мостовой — о финале ЛЧ: у «Интера» есть итальянская несгибаемость и сумасшедший опыт

Мостовой — о финале ЛЧ: у «Интера» есть итальянская несгибаемость и сумасшедший опыт
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Бывший российский футболист Александр Мостовой считает, что у «Интера» больше шансов выиграть финал Лиги чемпионов УЕФА. В решающем матче турнира миланцы встретятся с «ПСЖ». Игра состоится 31 мая.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У меня 55% на 45% в пользу «Интера». У них есть итальянская несгибаемость и сумасшедший опыт. Там много опытных футболистов. Средний возраст защитников и середины поля — за 30 лет. Это преимущество, как многие говорят. Ачерби позавчера в 37 лет гол забил. И другие футболисты забивают. Мне сразу вспоминается сумасшедший «Милан», когда там средний возраст защитников был 40 лет. Они играли и побеждали. Я даю чуть в пользу «Интера», потому что у «ПСЖ» многое будет зависеть от индивидуальности игроков — Хвичи, Баркола, Дембеле.

Если их удастся перекрыть, зацепить, не дать сыграть, тогда будет интересно. А «Интер» — это машина, пружина несгибаемая. Защита опытная, середина поля очень опытная. И впереди Тюрам и Мартинес какую игру показали», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Агаповой.

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