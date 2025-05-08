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Усман Дембеле — фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal, Ламин Ямаль и Рафинья — в топ-3

Усман Дембеле — фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal, Ламин Ямаль и Рафинья — в топ-3
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Интернет-издание Goal представило новый список главных претендентов на награду «Золотой мяч» 2025 года. Примечательно, что среди пяти основных фаворитов на победу нет ни одного футболиста «Интера». Миланская команда сыграет в финале Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».

Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» 2025 года выглядит следующим образом:

1. Усман Дембеле («ПСЖ»);
2. Ламин Ямаль («Барселона»);
3. Рафинья («Барселона»);
4. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);
5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
6. Педри («Барселона»);
7. Гарри Кейн («Бавария»);
8. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид);
9. Лаутаро Мартинес («Интер»);
10. Роберт Левандовски («Барселона»).

Обладателем «Золотого мяча» 2024 года стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Церемония награждения состоялась в Париже 28 октября.

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