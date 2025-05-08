Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Усман Дембеле — фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal, Ламин Ямаль и Рафинья — в топ-3

Интернет-издание Goal представило новый список главных претендентов на награду «Золотой мяч» 2025 года. Примечательно, что среди пяти основных фаворитов на победу нет ни одного футболиста «Интера». Миланская команда сыграет в финале Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».

Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» 2025 года выглядит следующим образом:

1. Усман Дембеле («ПСЖ»);

2. Ламин Ямаль («Барселона»);

3. Рафинья («Барселона»);

4. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

6. Педри («Барселона»);

7. Гарри Кейн («Бавария»);

8. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид);

9. Лаутаро Мартинес («Интер»);

10. Роберт Левандовски («Барселона»).

Обладателем «Золотого мяча» 2024 года стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Церемония награждения состоялась в Париже 28 октября.