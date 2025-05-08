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Шнякин: Николич вернул ЦСКА в борьбу за медали

Шнякин: Николич вернул ЦСКА в борьбу за медали
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Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин объяснил, почему главного тренера московского ПФК ЦСКА Марко Николича признали лучшим специалистом Российской Премьер-Лиги по итогам апреля 2025 года.

«В апреле Николич накопил больше всех очков, забрал сразу два дерби, сделал много результативных замен, доверял молодым игрокам, вернул ЦСКА в борьбу за медали. И это на фоне кубковой нагрузки — три топ-матча за месяц забрали много сил», — приводит слова Шнякина официальный сайт РПЛ.

После 27 игр Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками.

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