«Обеспечил детям будущее». Вагнер Лав — о премиальных в ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав признался, что за счёт премиальных, полученных в московском клубе, сумел обеспечить будущее своим детям. Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе московского клуба бразилец трижды побеждал в чемпионате России, шесть раз становился обладателем Кубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА.

«В своей карьере я никогда не получал премиальных больше, чем в ЦСКА. Это были самые большие суммы. Я кое-что сохранил, купил дом родителям, сестре, детям. Я обеспечил детям будущее», — сказал Вагнер Лав в опубликованном в социальной сети VK видео пресс-службы ЦСКА CSKA on tour.

Отметим, что Вагнер также играл за «Палмейрас», китайский «Шаньдун Лунэн», «Монако» и турецкий «Бешикташ».