«Ливерпуль» готов заплатить £ 30 млн за футболиста на замену Александер-Арнольду — GMS

Правый защитник «Байера» Жереми Фримпонг стал трансферной целью «Ливерпуля» на грядущее лето после того, как Трент Александер-Арнольд объявил об уходе из английского клуба по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Give me Sport.

По информации источника, «фармацевты» могут отпустить нидерландского футболиста за сумму в £ 30 млн (€ 35,4 млн), которую мерсисайдцы считают ниже рыночной. Однако «Ливерпуль» может столкнуться с конкуренцией со стороны «Манчестер Сити» и «Селтика».

В нынешнем сезоне Фримпонг принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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