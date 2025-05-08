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Омари Тетрадзе: Хвича — один из лидеров звёздного состава «ПСЖ»

Омари Тетрадзе: Хвича — один из лидеров звёздного состава «ПСЖ»
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Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе высказался о выходе грузинского вингера Хвичи Кварцхелии в финал Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ». На стадии 1/2 финала турнира парижане одержали две победы над лондонским «Арсеналом» (1:0, 2:1).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27'     2:0 Хакими – 72'     2:1 Сака – 76'    

«Я считаю, что Хвича достойно сыграл во вчерашнем матче с «Арсеналом». Команда выиграла, вышла в финальную часть. Хвича неплохо выглядит в этой команде среди всех остальных. Можно сказать, он один из лидеров. И он доказывает это своей игрой. Не зря же он выходит в стартовом составе. Никто не сомневался, что Хвича — квалифицированный футболист. Сейчас он нашёл свою команду и стабильно играет. Он прибавляет с каждой игрой.

В финале встретятся две лучшие на сегодняшний день команды. «Интер» показывает хороший футбол, а у «ПСЖ» звёздный состав. Поэтому я бы не отдавал предпочтение ни одной команде. Всё-таки это одна финальная игра» — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Агаповой.

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