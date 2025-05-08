Стала известна позиция руководства «Арсенала» о будущем Артеты после вылета клуба из ЛЧ

Совет директоров «Арсенала» не намерен увольнять главного тренера команды Микеля Артету, несмотря на разочарование ряда болельщиков сезоном без трофеев и призывы назначить более именитого специалиста. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, поддержка Артеты со стороны руководства «канониров» является непоколебимой. Оно отвергает любые слухи об увольнении испанского тренера. Кроме того, совет директоров «Арсенала» уже планирует летнее трансферное окно при участии Артеты.

В среду, 7 мая, лондонский клуб уступил «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов (1:2) и покинул это соревнование. В нынешнем сезоне «канониры» также вылетели из Кубка Англии и Кубка английской лиги.

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