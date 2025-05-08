«Челси» — «Юргорден»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций начнётся в 22:00 мск

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Сегодня, 8 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций УЕФА встретятся английский «Челси» и шведский «Юргорден». Команды будут играть на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пиньейру (Португалия). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый матч 1/2 финала Лиги конференций между командами завершился победой «Челси» со счётом 4:1.

«Челси» пробился в полуфинал турнира, одолев по сумме двух встреч польскую «Легию» (3:0, 1:2). «Юргорден» стадией ранее прошёл австрийский «Рапид». (0:1, 4:1 доп. вр.). В финале турнира победитель двухматчевого противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Бетис» — «Фиорентина».