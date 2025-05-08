Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Кисляк признан лучшим игроком ЦСКА в апреле

Матвей Кисляк признан лучшим игроком ЦСКА в апреле
Комментарии

19-летний полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк был признан лучшим игроком красно-синих в апреле. Об этом информирует телеграм-канал армейцев.

Подчёркивается, что Кисляк стал лучшим в голосовании среди болельщиков и экспертов.

В минувшем месяце 19-летний футболист принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России. В этих играх Кисляк не отметился результативными действиями. Всего в нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он забил два гола и сделал ассист.

Действующее трудовое соглашение Кисляка с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.

Материалы по теме
Игрок ЦСКА Кисляк: у нас было преимущество в матче с «Ахматом», но получили дурацкий гол

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android