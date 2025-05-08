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«Без тебя мы намного сильнее». Фанаты «ПСЖ» — Мбаппе после выхода парижан в финал ЛЧ

Болельщики «ПСЖ» начали оставлять негативные комментарии в социальных сетях нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе после того, как парижский клуб вышел в финал Лиги чемпионов. Французский футболист выступал в составе «ПСЖ» с 2017 по 2024 год.

«Спасибо, что покинул «ПСЖ». Вечная благодарность тебе за это», — написал пользователь с ником marvinh.0.

«Как здорово, что ты ушёл. Мы намного сильнее без тебя», — оставил комментарий rominou77.

«Спасибо, что покинул наш клуб. Ты был проблемой», — написал пользователь с ником arthurdebb.

Мадридский клуб покинул Лигу чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив «Арсеналу» со счётом 1:5 по сумме двух матчей. В финале турнира «ПСЖ» встретится с «Интером» (31 мая).

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