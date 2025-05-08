Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Без тебя мы намного сильнее». Фанаты «ПСЖ» — Мбаппе после выхода парижан в финал ЛЧ

«Без тебя мы намного сильнее». Фанаты «ПСЖ» — Мбаппе после выхода парижан в финал ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Болельщики «ПСЖ» начали оставлять негативные комментарии в социальных сетях нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе после того, как парижский клуб вышел в финал Лиги чемпионов. Французский футболист выступал в составе «ПСЖ» с 2017 по 2024 год.

«Спасибо, что покинул «ПСЖ». Вечная благодарность тебе за это», — написал пользователь с ником marvinh.0.

«Как здорово, что ты ушёл. Мы намного сильнее без тебя», — оставил комментарий rominou77.

«Спасибо, что покинул наш клуб. Ты был проблемой», — написал пользователь с ником arthurdebb.

Мадридский клуб покинул Лигу чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив «Арсеналу» со счётом 1:5 по сумме двух матчей. В финале турнира «ПСЖ» встретится с «Интером» (31 мая).

Материалы по теме
«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов в первом же сезоне после ухода Мбаппе

Килиан Мбаппе встретился со своей статуей в музее мадам Тюссо:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android