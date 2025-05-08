«Без тебя мы намного сильнее». Фанаты «ПСЖ» — Мбаппе после выхода парижан в финал ЛЧ

Болельщики «ПСЖ» начали оставлять негативные комментарии в социальных сетях нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе после того, как парижский клуб вышел в финал Лиги чемпионов. Французский футболист выступал в составе «ПСЖ» с 2017 по 2024 год.
«Спасибо, что покинул «ПСЖ». Вечная благодарность тебе за это», — написал пользователь с ником marvinh.0.
«Как здорово, что ты ушёл. Мы намного сильнее без тебя», — оставил комментарий rominou77.
«Спасибо, что покинул наш клуб. Ты был проблемой», — написал пользователь с ником arthurdebb.
Мадридский клуб покинул Лигу чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив «Арсеналу» со счётом 1:5 по сумме двух матчей. В финале турнира «ПСЖ» встретится с «Интером» (31 мая).
Килиан Мбаппе встретился со своей статуей в музее мадам Тюссо: