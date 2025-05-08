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Дмитрий Гафин рассказал, когда «Динамо» объявит имя нового главного тренера

Дмитрий Гафин рассказал, когда «Динамо» объявит имя нового главного тренера
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о поисках нового главного тренера после увольнения из клуба чешского специалиста Марцела Лички.

— Уже ищите нового главного тренера?
— Следите за нашими клубными медиаисточниками — и всё узнаете после окончания этого сезона, — приводят слова Гафина «Известия».

Марцел Личка покинул столичный клуб 1 мая. Место главного тренера «Динамо» в статусе исполняющего обязанности занял российский специалист Ролан Гусев. Под его управлением команда завершит сезон. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает пятое место с 50 очками в 27 матчах.

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