Дмитрий Гафин рассказал, когда «Динамо» объявит имя нового главного тренера

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о поисках нового главного тренера после увольнения из клуба чешского специалиста Марцела Лички.

— Уже ищите нового главного тренера?

— Следите за нашими клубными медиаисточниками — и всё узнаете после окончания этого сезона, — приводят слова Гафина «Известия».

Марцел Личка покинул столичный клуб 1 мая. Место главного тренера «Динамо» в статусе исполняющего обязанности занял российский специалист Ролан Гусев. Под его управлением команда завершит сезон. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает пятое место с 50 очками в 27 матчах.