Дэвид Бекхэм и Гари Невилл купили «Солфорд Сити» из четвёртого дивизиона Англии

Бывшие футболисты «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм и Гари Невилл приобрели «Солфорд Сити», выступающий в четвёртом английском дивизионе. Об этом информирует официальный сайт клуба.

«Я вырос в Солфорде. У меня остались такие приятные воспоминания о времени, когда я там жил. Это место и его жители сыграли важную роль в моей футбольной карьере. «Солфорд Сити» находится в самом сердце своего сообщества. У него богатая история, и я рад стать частью следующей главы», — сказал Бекхэм.

По информации The Athletic, после того как клуб покинул Питер Лим, владевший контрольным пакетом акций, Бекхэм и Невилл потратили несколько месяцев на поиск инвестиционных партнёров, способных помочь «Солфорд Сити» улучшить результаты.

В результате экс-игроки «Манчестер Юнайтед» объединили усилия с Декланом Келли, являющимся основателем американской консалтинговой фирмы Consello, и лордом Мервином Дэвисом, председателем Ассоциации лаун-тенниса. Они станут сопредседателями совета директоров «Солфорда».

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