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ТВ «Реала» напомнило, что судья грядущего «эль класико» болеет за «Барселону»

ТВ «Реала» напомнило, что судья грядущего «эль класико» болеет за «Барселону»
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Телевидение мадридского «Реала» опубликовало интервью судьи Алехандро Эрнандеса, датированное 1994 годом, в котором он сообщил, что болеет за «Барселону». В воскресенье, 11 мая, Эрнандес выступит в качестве главного арбитра матча 35-го тура испанской Примеры между «сливочными» и сине-гранатовыми.

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Также в найденном ТВ «Королевского клуба» интервью 42-летний рефери говорит, что его любимыми футболистами являются Ромарио и Микаэль Лаудруп, выступавшие за «Барселону». Отметим, что на момент интервью Эрнандесу было 12 лет.

Матч между испанскими грандами пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток Эрнандеса прозвучит в 17:15 мск.

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