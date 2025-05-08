ТВ «Реала» напомнило, что судья грядущего «эль класико» болеет за «Барселону»

Телевидение мадридского «Реала» опубликовало интервью судьи Алехандро Эрнандеса, датированное 1994 годом, в котором он сообщил, что болеет за «Барселону». В воскресенье, 11 мая, Эрнандес выступит в качестве главного арбитра матча 35-го тура испанской Примеры между «сливочными» и сине-гранатовыми.

Также в найденном ТВ «Королевского клуба» интервью 42-летний рефери говорит, что его любимыми футболистами являются Ромарио и Микаэль Лаудруп, выступавшие за «Барселону». Отметим, что на момент интервью Эрнандесу было 12 лет.

Матч между испанскими грандами пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток Эрнандеса прозвучит в 17:15 мск.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: