Телевидение мадридского «Реала» опубликовало интервью судьи Алехандро Эрнандеса, датированное 1994 годом, в котором он сообщил, что болеет за «Барселону». В воскресенье, 11 мая, Эрнандес выступит в качестве главного арбитра матча 35-го тура испанской Примеры между «сливочными» и сине-гранатовыми.
Также в найденном ТВ «Королевского клуба» интервью 42-летний рефери говорит, что его любимыми футболистами являются Ромарио и Микаэль Лаудруп, выступавшие за «Барселону». Отметим, что на момент интервью Эрнандесу было 12 лет.
Матч между испанскими грандами пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток Эрнандеса прозвучит в 17:15 мск.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: