«Если всё получится, будет один из лучших игроков сборной России». Гафин — о Гладышеве

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин оценил результативность форварда бело-голубых Ярослава Гладышева после зимней паузы в Российской Премьер-Лиге.

— С чем связываете высокую результативность Ярослава Гладышева нынешней весной?

— Я в первую очередь связываю это с тем, что Ярослав — суперталантливый футболист. Мы это знали давно. Ещё когда он выступал в академии «Динамо» и за «Динамо-2». Наверно, ему понадобилось больше времени, чтобы ментально возмужать и показывать тот футбол, который он показывает нынешней весной. Ему исполнилось 22 года в день матча с «Крыльями». Я хочу поздравить его с днём рождения, пожелать ему запомнить эту игру и предыдущие. И делать всё так же, как в этих играх, только чуточку лучше, жёстче и агрессивнее. Если у него это получится, то у нас будет один из лучших футболистов российской национальной команды, — приводят слова Гафина «Известия».

Напомним, Ярослав Гладышев является самым результативным футболистом в составе «Динамо» в 2025 году. В весенней части сезона в активе нападающего семь забитых мячей и четыре результативные передачи. После 27 туров московское «Динамо» занимает в турнирной таблице РПЛ пятое место с 50 очками в активе. По итогам апреля Гладышев был признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги.