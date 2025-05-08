«Фиорентина» — «Бетис»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 8 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций УЕФА встретятся итальянская «Фиорентина» и испанский «Бетис». Команды будут играть на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый матч 1/2 финала Лиги конференций между командами завершился победой «Бетиса» со счётом 2:1.

«Бетис» пробился в полуфинал турнира, одолев по сумме двух встреч польскую «Ягеллонию» (2:0, 1:1). «Фиорентина» стадией ранее прошла словенский «Целе». (2:1, 2:2). В финале турнира победитель двухматчевого противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Челси» — «Юргорден».