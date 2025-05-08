Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав назвал топ-5 партнёров в футбольной карьере

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав поделился воспоминаниями об игре с экс-футболистом красно-синих Даниэлем Карвальо, а также назвал топ-5 партнёров, с которыми он когда-либо играл в своей карьере.

«Надо отдать должное Даниэлю, он самый крутой профессионал. Нам достаточно было обменяться взглядами, чтобы он выдал мне гениальный пас, а мне оставалось только бежать.

Кого я включу в топ-5 партнёров, помимо него? Жо, Адриано, Роналдиньо и Диего Соузу, который играл со мной в «Палмейрасе» в самом начале карьеры. С Мбаппе я выступал очень мало, поэтому нельзя сказать, что у нас была связка», — сказал Вагнер Лав в опубликованном в социальной сети VK видео пресс-службы ЦСКА CSKA on tour.

Карвальо играл в составе ЦСКА с 2004 по 2010 год. Вагнер Лав являлся футболистом красно-синих с 2004 по 2012 год, с января по июль 2013 года.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: