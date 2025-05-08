Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав назвал топ-5 партнёров в футбольной карьере

Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав назвал топ-5 партнёров в футбольной карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав поделился воспоминаниями об игре с экс-футболистом красно-синих Даниэлем Карвальо, а также назвал топ-5 партнёров, с которыми он когда-либо играл в своей карьере.

«Надо отдать должное Даниэлю, он самый крутой профессионал. Нам достаточно было обменяться взглядами, чтобы он выдал мне гениальный пас, а мне оставалось только бежать.

Кого я включу в топ-5 партнёров, помимо него? Жо, Адриано, Роналдиньо и Диего Соузу, который играл со мной в «Палмейрасе» в самом начале карьеры. С Мбаппе я выступал очень мало, поэтому нельзя сказать, что у нас была связка», — сказал Вагнер Лав в опубликованном в социальной сети VK видео пресс-службы ЦСКА CSKA on tour.

Карвальо играл в составе ЦСКА с 2004 по 2010 год. Вагнер Лав являлся футболистом красно-синих с 2004 по 2012 год, с января по июль 2013 года.

Материалы по теме
«Обеспечил детям будущее». Вагнер Лав — о премиальных в ЦСКА

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android