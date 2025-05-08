Кварацхелия, Ямаль, Зоммер — в команде недели Лиги чемпионов УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) представил символическую команду из лучших футболистов нынешней недели Лиги чемпионов.

Вратарь: Ян Зоммер («Интер»).

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Маркиньос («ПСЖ»), Франческо Ачерби («Интер»), Херард Мартин («Барселона»).

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Френки де Йонг («Барселона»), Фабиан Руис («ПСЖ»).

Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Лаутаро Мартинес («Интер»).

В финале нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов встретятся «ПСЖ» и «Интер». Матч состоится 31 мая в Мюнхене.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: