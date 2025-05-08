Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кварацхелия, Ямаль, Зоммер — в команде недели Лиги чемпионов УЕФА

Кварацхелия, Ямаль, Зоммер — в команде недели Лиги чемпионов УЕФА
Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) представил символическую команду из лучших футболистов нынешней недели Лиги чемпионов.

Вратарь: Ян Зоммер («Интер»).

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Маркиньос («ПСЖ»), Франческо Ачерби («Интер»), Херард Мартин («Барселона»).

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Френки де Йонг («Барселона»), Фабиан Руис («ПСЖ»).

Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Лаутаро Мартинес («Интер»).

В финале нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов встретятся «ПСЖ» и «Интер». Матч состоится 31 мая в Мюнхене.

Материалы по теме
«Без тебя мы намного сильнее». Фанаты «ПСЖ» — Мбаппе после выхода парижан в финал ЛЧ

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android