Гафин прокомментировал решение экс-вратаря «Динамо» Шунина завершить карьеру

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на новости о скором завершении карьеры бывшим вратарём бело-голубых Антоном Шуниным.

«Мы много раз говорили, что Антон Шунин — очень важный футболист для «Динамо». Он всю свою карьеру посвятил клубу. Хотим, чтобы, заканчивая свою карьеру, Антон попрощался с болельщиками, которые его любят. И желаем ему в дальнейшем всего самого доброго, реализации всех его планов. Если они будут связаны с клубом, то в этом направлении тоже желаем, чтобы его планы были реализованы», — приводят слова Гафина «Известия».

Антон Шунин покинул московское «Динамо» летом прошлого года в статусе свободного агента. Вратарь выступал за бело-голубых с 2007 по 2024 год. Прошлым летом в СМИ сообщалось, что «Динамо» готово предложить Шунину административную роль в клубе. Футболист, в свою очередь, надеялся продолжить игровую карьеру, но с июля прошлого года продолжал оставаться без клуба.