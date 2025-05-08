Вагнер Лав: кто-то из игроков ЦСКА не приходил на тренировки из-за вечеринок

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал, как проводил время на вечеринках после матчей красно-синих.

«Мне очень нравилось быть в России, я там кайфовал. Наш президент клуба Евгений Гинер всегда давал нам такую свободу, что мы после матчей, когда это можно было, отрывались по полной. Большинство из нас не были женатыми, поэтому все хотели веселиться, так что после игр мы хорошо проводили время.

Я соглашусь с Карвальо, что до прихода Рамона (Рамон был игроком московского клуба с 2007 по 2012 год. — Прим. «Чемпионата») всё было спокойно, а потом всё немного изменилось. Самым крутым был Чиди Одиа, он любил тусовки гораздо больше меня. Наши вечеринки после побед были очень запоминающимися. Когда мы выигрывали титул, мы праздновали по-настоящему. Были случаи, когда мы успевали побывать в трёх местах за одну ночь. Было дело, когда приезжал на тренировку после вечеринки (смеётся). Причём не только я, но и другие. Больше скажу, кто-то опаздывал, а кто-то вообще не приходил из-за этих вечеринок. Я никогда не пропускал тренировки, а перед играми не мог себе позволить ничего подобного, уверяю вас в этом», — сказал Вагнер Лав в опубликованном в социальной сети VK видео пресс-службы ЦСКА CSKA on tour.

Вагнер Лав являлся футболистом красно-синих с 2004 по 2012 год и с января по июль 2013 года.

Материалы по теме Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав назвал топ-5 партнёров в футбольной карьере

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: