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«Три выездных матча на неделе — есть над чем подумать». Семак — о календаре «Зенита»

«Три выездных матча на неделе — есть над чем подумать». Семак — о календаре «Зенита»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о напряжённом графике команды на финише сезона, а также оценил возможность ротации состава в ближайших матчах.

— «Зенит» опять вступает в цикл, когда будет два матча на неделе. Вносит ли это какие-то корректировки, сложнее ли в такой ситуации определять составы команд с учётом стадии Кубка?
— Конечно, есть над чем подумать — три выездных матча на неделе. Будем отталкиваться от состояния игроков и уже смотреть, кто и сколько готов выйти в трёх матчах или же в двух. Будем решать вопросы по мере их поступления, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В субботу, 10 мая, «Зенит» сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо» в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги. В среду, 14 мая состоится ответный финал Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА в Москве. В воскресенье, 18 мая, сине-бело-голубые встретятся в гостях с «Ростовом».

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