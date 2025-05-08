Кирьяков: в «Динамо» что-то сломалась, отставка Лички может помочь психологически

Российский тренер Сергей Кирьяков поделился мнением об увольнении с поста главного тренера московского «Динамо» чешского специалиста Марцела Лички.

— Видимо, в «Динамо» что-то сломалось внутри. Нужно достойно доиграть этот сезон, войти в тройку — решили поменять тренера, чтобы взбодрить коллектив и постараться выправить ситуацию. Была надежда на Кубок, но и эту задачу «Динамо», к сожалению, не решило. Возможно, отставка Лички психологически поможет.

— Но мало что изменилось: Ролан Гусев остался и. о. главного тренера, часть штаба — тоже. Был ли в этом смысл?

— Как правило, помощники не выполняют такой значимой функции. Но здесь есть понимание, мнение о происходившем, о составе. Гусеву были даны все обязательства, чтобы он постарался что-то изменить внутри коллектива. Даже если новый человек не приходит, а борозды правления переходят к одному из помощников, это всё равно должно взбодрить коллектив. Можно поменять что-то в тренировочном процессе, в работе вне поля, что-то освежить. В этом есть определённый смысл, — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.