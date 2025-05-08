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Стали известны имена трёх нападающих, которых хочет купить «Арсенал» летом

Стали известны имена трёх нападающих, которых хочет купить «Арсенал» летом
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«Арсенал» включил вингера «Брентфорда» Брайана Мбемо, форварда «Аталанты» Адемолу Лукмана и нападающего дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенса в шорт-лист трансферных целей клуба на летнее трансферное окно. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «Брентфорд» хочет выручить с продажи Мбемо около € 60 млн. Однако «канониры» рассчитывают договориться о более низкой цене. Подчёркивается, что стоимость Байно-Гиттенса на несколько миллионов ниже, чем у Мбемо, но точные цифры не раскрываются. «Аталанта» готова расстаться с Лукманом за сумму чуть больше, чем € 60 млн.

В стане «Арсенала» считают, что эти футболисты могут помочь клубу выиграть трофей.

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