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ЦСКА сообщил о продаже всех билетов на матч Кубка России с «Зенитом»

ЦСКА сообщил о продаже всех билетов на матч Кубка России с «Зенитом»
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ЦСКА в телеграм-канале проинформировал о продаже всех билетов, доступных для неё (без учёта VIP-мест), на ответный матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом», который состоится 14 мая и пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч между «Зенитом» и ЦСКА закончился со счётом 2:0 в пользу сине-бело-голубых. В составе санкт-петербургского клуба голами отметились нападающие Матео Кассьерра и Андрей Мостовой.

«Зенит» является действующим обладателем Кубка России. В финале минувшего розыгрыша турнира команда Сергея Семака обыграла «Балтику» со счётом 2:0.

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