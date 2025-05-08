ЦСКА сообщил о продаже всех билетов на матч Кубка России с «Зенитом»

ЦСКА в телеграм-канале проинформировал о продаже всех билетов, доступных для неё (без учёта VIP-мест), на ответный матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом», который состоится 14 мая и пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

Первый матч между «Зенитом» и ЦСКА закончился со счётом 2:0 в пользу сине-бело-голубых. В составе санкт-петербургского клуба голами отметились нападающие Матео Кассьерра и Андрей Мостовой.

«Зенит» является действующим обладателем Кубка России. В финале минувшего розыгрыша турнира команда Сергея Семака обыграла «Балтику» со счётом 2:0.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: