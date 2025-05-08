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Кирьяков: «Динамо» Лички не хватало прагматизма — иногда нужно наступать себе на горло

Кирьяков: «Динамо» Лички не хватало прагматизма — иногда нужно наступать себе на горло
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Российский тренер Сергей Кирьяков предположил, чего не хватило бывшему главному тренеру «Динамо» Марцелу Личке для успеха в московском клубе.

«С одной стороны, футбол Лички действительно авантюрный. С другой, результат никто не отменял. Нужен определённый симбиоз атакующего, романтического футбола и игры на результат. Где-то, наступая себе на горло, нужно переходить в более оборонительный стиль. Этого не было у Лички в «Динамо». Нужен человек, который применяет оба стиля футбола: и атакующий, и оборонительный. Это нужно для того, чтобы достичь результата, которого все ждут. Прагматизма в действиях «Динамо» Лички не хватало», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Марцел Личка был уволен с поста главного тренера московского «Динамо» 1 мая. Его место во главе команды занял российский специалист Ролан Гусев, который будет управлять командой до конца сезона.

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