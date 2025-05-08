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The Sun: Грилиш интересен «Наполи», Конте — большой поклонник игры нападающего

The Sun: Грилиш интересен «Наполи», Конте — большой поклонник игры нападающего
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«Наполи» проявляет интерес к 29-летнему крайнему нападающему «Манчестер Сити» Джеку Грилишу. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, главный тренер неаполитанской команды Антонио Конте является большим поклонником игры английского вингера и считает, что он может стать звездой клуба. Подчёркивается, что сам Грилиш готов перейти в «Наполи».

В нынешнем сезоне Грилиш принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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