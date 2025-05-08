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Кирьяков: вывеска «ПСЖ» — «Барселона» в финале Лиги чемпионов была бы намного круче

Кирьяков: вывеска «ПСЖ» — «Барселона» в финале Лиги чемпионов была бы намного круче
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Бывший форвард московского «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов УЕФА между «Интером» и «ПСЖ». Игра пройдёт в субботу, 31 мая, на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Финал Лиги чемпионов — это всегда интересно, и не важно, кто туда попадает. Конечно, всем хотелось бы видеть там «Барселону», потому что вывеска «ПСЖ» — «Барса» намного круче. Но «Интер» в тяжёлый момент проявил характер и силу духа, на последних минутах сравняв счёт. Казалось, что всё уплыло, но они по праву вышли в финал.

Думаю, что мы увидим игру приблизительно равных по силе команд. «Интер» будет закрываться, играть строго на результат — они это делать умеют. Итальянская школа, мои времена, «катеначчо»… Но сейчас всё это видоизменено, есть выбегания в быстрые атаки. И «Интер» этим пользуется, когда есть силы. «ПСЖ» немного повариативнее: могут играть в контроль мяча и позиционные атаки, но могут и от обороны. Скорее всего, в финале Лиги чемпионов мы увидим прагматичный футбол, команды будут придерживаться своих планов. Яркой игры, как в матче «Интера» с «Барселоной», мы не увидим. Интересно, что нам представят Энрике и Индзаги», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Интер» в 1/2 финала прошёл «Барселону», одержав победу по сумме двух встреч в дополнительное время — 3:3 (4:3 д. вр.). «ПСЖ» завоевал право сыграть в финале, одолев в двух матчах лондонский «Арсенал» (1:0, 2:1).

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