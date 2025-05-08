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Манчестер Юнайтед — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
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Холанд объяснил, чем обусловлен кризис «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне

Холанд объяснил, чем обусловлен кризис «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд порассуждал на тему игрового кризиса «горожан» в нынешнем сезоне.

«Конечно, можно найти оправдание в виде большого количества травм, случившихся в неподходящее время. Но в итоге мы просто недостаточно хорошо выступали. Нам не хватало голода. Я был недостаточно хорош и недостаточно помогал команде. В конце концов, вся команда была не так хороша», — сказал Холанд в интервью ESPN.

После 35 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 64 очка и занимает третье место, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 18 очков. «Горожане» покинули Лигу чемпионов на стадии стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала соревнования.

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