Холанд объяснил, чем обусловлен кризис «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд порассуждал на тему игрового кризиса «горожан» в нынешнем сезоне.

«Конечно, можно найти оправдание в виде большого количества травм, случившихся в неподходящее время. Но в итоге мы просто недостаточно хорошо выступали. Нам не хватало голода. Я был недостаточно хорош и недостаточно помогал команде. В конце концов, вся команда была не так хороша», — сказал Холанд в интервью ESPN.

После 35 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 64 очка и занимает третье место, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 18 очков. «Горожане» покинули Лигу чемпионов на стадии стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала соревнования.

Холанд закрыл эмблему «МЮ» во время фото с фанатом: