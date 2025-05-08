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Манчестер Юнайтед — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
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Рашфорд обратился к агенту Флика и Левандовского, чтобы перейти в «Барселону» — MD

Рашфорд обратился к агенту Флика и Левандовского, чтобы перейти в «Барселону» — MD
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Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд начал сотрудничество с агентом Пини Захави, представляющим интересы главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика и форварда сине-гранатовых Роберта Левандовского. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сотрудничество Рашфорда с Захави является стратегическим шагом 27-летнего футболиста для перехода в каталонский клуб. Англичанин знает о прочных связях агента с «Барселоной» и его хороших отношениях с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой.

Источники, близкие к игроку, сообщают, что между сторонами уже начались предварительные переговоры по Рашфорду в преддверии летнего трансферного окна. Есть вероятность, что нападающий может перейти в «Барселону» на правах аренды. Рашфорд также готов пойти на понижение заработной платы.

Минувшей зимой нападающий перешёл в «Астон Виллу» на правах аренды. Действующее трудовое соглашение Рашфорда с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2028 года.

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