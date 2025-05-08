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Семак высказался о матче легенд «Зенита», который пройдёт через день после 30-го тура РПЛ

Семак высказался о матче легенд «Зенита», который пройдёт через день после 30-го тура РПЛ
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о предстоящем матче легенд клуба, приуроченного к 100-летнему юбилею сине-бело-голубых. Игра пройдёт в воскресенье, 25 мая, на следующий день после заключительного 30-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мне кажется, очень хорошая инициатива, очень интересная для болельщиков, которые с удовольствием придут посмотреть, поддержать. И среди своих знакомых вижу интерес к этому матчу, все хотят увидеть ребят, которые причастны к результатам и к успехам футбольного клуба «Зенит» за последнее время. Это будет, мне кажется, очень интересный матч и возможность собрать как можно больше игроков и тренеров, которые работали здесь, которые защищали цвета футбольного клуба «Зенит». Это прекрасно, на мой взгляд» — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч легенд «Зенита» станет частью праздничной программы в честь юбилея клуба. Участие в игре примут бывшие звёзды команды, выступавшие за «Зенит» в разные годы. В их число войдут российские экс-игроки клуба, такие как Александр Кержаков, Владимир Быстров, Роман Широков, а также некоторые легионеры — Мигель Данни, Доменико Кришито и другие.

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