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Кирьяков: руководство «Динамо» рассчитывало, что Личка будет меняться, а он стоял на своём

Кирьяков: руководство «Динамо» рассчитывало, что Личка будет меняться, а он стоял на своём
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Бывший форвард московского «Динамо» Сергей Кирьяков предположил, что стиль игры, который ставил в команде экс главный тренер бело-голубых Марцел Личка, повлиял на увольнение специалиста.

«Планка положительного результата «Динамо» была поднята в прошлом сезоне. Стоило бы сделать выводы, почему в итоге не удалось стать чемпионами, хотя всё было в их руках. Руководители «Динамо» рассчитывали, что Личка будет меняться и ставить футбол для достижения результата. Но этого мы не увидели. Были и хорошие матчи, но Личка всегда стоял на своём и играл в «вы забьёте нам сколько сможете, а мы вам — сколько захотим». Но не получалось. Думаю, этот фактор тоже повлиял на решение руководства. Красота красотой, но результат никто не отменял. Играть красиво и авантюрно, но занимать пятые-шестые места — уже слишком для «Динамо», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Марцел Личка был уволен с поста главного тренера московского «Динамо» 1 мая. Его место во главе команды занял российский специалист Ролан Гусев, который будет управлять коллективом до конца сезона.

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