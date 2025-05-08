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Диего Коста может покинуть «Краснодар», игроком интересуются в Европе — журналист Виейра

Диего Коста может покинуть «Краснодар», игроком интересуются в Европе — журналист Виейра
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Центральный защитник «Краснодара» Диего Коста может покинуть российский клуб. Об этом сообщает журналист Александер Виейра.

По информации источника, в случае продажи бразильского футболиста его бывший клуб «Сан-Паулу» получит 15% от сделки. Подчёркивается, что 25-летний защитник интересен европейским командам.

Коста перешёл в «Краснодар» из «Сан-Паулу» летом 2024 года. За этот период он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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