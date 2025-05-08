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Сергей Кирьяков оценил вероятность выхода Сафонова за «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

Сергей Кирьяков оценил вероятность выхода Сафонова за «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов
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Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о шансах российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова принять участие в финале Лиги чемпионов УЕФА, в котором парижане встретятся с «Интером». Игра пройдёт в субботу, 31 мая.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хотелось бы, чтобы Сафонов играл больше. Но в финале Лиги чемпионов шансов особенно мало, разве что в случае травмы Доннаруммы Матвей может выйти на поле. В конкурентной борьбе итальянец пока не даёт шансов. Нельзя рассчитывать на чужое горе, но будем надеяться, что Сафонов получит шанс в финале ЛЧ», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» в летнее трансферное окно перед стартом текущего сезона. Всего в первый свой год во Франции российский вратарь принял участие в 16 матчах, из которых два — в Лиге чемпионов. На счету Сафонова шесть «сухих» матчей и 13 пропущенных голов.

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